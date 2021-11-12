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Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией

10:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов, который наблюдается на белорусско-польской границе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны мы говорили о силах территориальной обороны. Министр обороны [Алексей Резников] и президент Украины [Владимир Зеленский] поддержали идею, чтобы провести учения по территориальной обороне в этих областях (на границе с Белоруссией - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире программы "Право на власть", которая транслировалась в ночь на пятницу на телеканале "1+1".

Монастырский также сообщил, что дал поручение полиции привлечь все общественные формирования по охране правопорядка и государственной границы, чтобы они тоже приняли участие в учениях. По его словам, такие учения пройдут в течение ближайшего месяца.

Министр также сообщил, что Украина усилит охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается возможный наплыв мигрантов.

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