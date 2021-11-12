Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией
10:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов, который наблюдается на белорусско-польской границе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны мы говорили о силах территориальной обороны. Министр обороны [Алексей Резников] и президент Украины [Владимир Зеленский] поддержали идею, чтобы провести учения по территориальной обороне в этих областях (на границе с Белоруссией - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире программы "Право на власть", которая транслировалась в ночь на пятницу на телеканале "1+1".
Монастырский также сообщил, что дал поручение полиции привлечь все общественные формирования по охране правопорядка и государственной границы, чтобы они тоже приняли участие в учениях. По его словам, такие учения пройдут в течение ближайшего месяца.
Министр также сообщил, что Украина усилит охрану границы с Белоруссией примерно на десяти участках, где ожидается возможный наплыв мигрантов.
НОВОСТИ
- 10:35 12.11.2021
- Сергунина: В Москве возродили традицию вручения наград ВДНХ
- 10:20 12.11.2021
- Джулиан Ассанж и его невеста получили разрешение на свадьбу в тюрьме
- 10:12 12.11.2021
- Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили СберБанк со 180-летием прямо с околоземной орбиты
- 10:05 12.11.2021
- Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных по делу о штурме Капитолия
- 10:00 12.11.2021
- В теневом интернете начали продавать данные россиян, купивших поддельные справки о вакцинации - СМИ
- 09:32 12.11.2021
- Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
- 09:20 12.11.2021
- Генпрокуратура подала иск в ВС РФ о ликвидации «Мемориала»
- 09:05 12.11.2021
- США, Британия и страны ЕС в СБ ООН сочли Минск угрозой региональной безопасности
- 09:00 12.11.2021
- США не предоставив доказательств предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину - Bloomberg
- 22:40 11.11.2021
- Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украина обратилась помощью к Словакии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать