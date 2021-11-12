Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили СберБанк со 180-летием прямо с околоземной орбиты

10:12

Фото предоставлено госкорпорацией «Роскосмос»



Космонавты Роскосмоса, находящиеся сейчас на МКС, в канун 180-летия Сбербанка, которое отмечается 12 ноября, записали видеопоздравление, в котором пожелали Сберу энергии для новых побед.

Космонавт Антон Шкаплеров в своем обращении поздравил Сбер с круглой датой, отметив, что 180 лет - это «путешествие, длиной в несколько поколений», и подчеркнул, что банк проделал огромный плодотворный путь, развился в экосистему, заботящуюся о своих клиентах с помощью многочисленных сервисов и банковских услуг.

Космонавт Пётр Дубров, поддержал коллегу, сказав: «У Сбера прекрасная миссия — помогать людям осуществлять их мечты и всегда быть рядом. С борта Международной космической станции мы желаем всей команде Сбера, их родным и близким счастья, здоровья, добра и энергии для новых побед. Сергей Павлович Королёв часто говорил: "Каждая минута — для дела!". Ждём от тебя, Сбер, новых идей и решений, делающих этот мир и нашу планету лучше! С днём рождения!»

«2021-й год — юбилейный не только для Сбера, но и для всей отечественной космонавтики, ведь именно 60 лет назад Юрий Гагарин первым в мире преодолел земное притяжение. Мы гордимся достижениями нашей страны в освоении космического пространства и чтим вклад всех энтузиастов, благодаря которым Россия занимает лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. Я от всей души благодарю коллектив Международной космической станции и Роскосмоса за организацию этого необычного поздравления, равно как и за возможность разместить логотип Сбера на ракете-носителе "Союз-2.1а", которая доставила на станцию грузовой корабль "Прогресс МС-18" с нашим флагом на борту. И я желаю экипажу МКС крепкого здоровья, штатной работы и новых научных открытий!», отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Посмотреть видеопоздравление и фото можно здесь.