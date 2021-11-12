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Сергунина: В Москве возродили традицию вручения наград ВДНХ

10:35 12.11.2021

Заммэра Наталья Сергунина рассказала об учреждении в столице награды «Золотой знак ВДНХ» за различные достижения и значительный вклад в развитие выставки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например, резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — сообщила Сергунина.

Решение о вручении «Золотого знака ВДНХ» будет приниматься наградным комитетом, знак представляет собой медаль, с одной стороны которой изображена арка главного входа с логотипом выставки, а на другой - монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

В материале отмечается, что за всю историю ВДНХ награды получили более миллиона человек, традиция поощрения трудовых коллективов за успехи и новшества существовала с 1939 по 1990 год.

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