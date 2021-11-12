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НОВОСТИ

Польско-белорусскую границу пыталась нелегально пересечь группа женщин с детьми - полиция

11:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу под давлением белорусских служб. С таким заявлением выступила в пятницу полиция Подляского воеводства.

"Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек. В основном это были женщины и дети", - цитирует слова пресс-секретаря подляской полиции Томаша Крупы Польское телевидение.

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