Зеленский указал на недопустимость применения к Саакашвили мер принуждения
11:05 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил о недопустимости применения к Михаилу Саакашвили "непропорциональных мер принуждения". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
"Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины [Михаилу Саакашвили] непропорциональных мер принуждения", - проинформировала она.
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