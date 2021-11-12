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Латвийский сейм запретил использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий

11:20 12.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Сейм Латвии запретил использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Как отмечает информационный портал Delfi, нынешний запрет дополняет уже существующие ограничения на символику СССР и нацистской Германии. 

Одобренный парламентом поправки должен еще утвердить президент.  Эхо Москвы

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