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ВС Украины испытывают серьезную нехватку личного состава - СМИ

11:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава. Об этом в четверг сообщило интернет-издание "Страна" на основании собственного опроса среди действующих украинских военных.

Военнослужащие жалуются на неудовлетворительные условия в армии и говорят о массовом разочаровании среди личного состава. "Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по- скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров - тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата", - рассказал изданию военнослужащий.

Почти все опрошенные "Страной" офицеры отмечают крайне низкую мотивацию у большинства контрактников. По их словам, о каком-либо патриотизме и желании воевать не идет и речи. "Приходят получать зарплату и отлынивать от службы. Обычный день в любой части - это когда солдаты прячутся от командиров, а командиры не знают, что сейчас делают их подчиненные. По ночам контрактники норовят улизнуть и выпить водки. Потом начинаются проблемы, драки и неуставные отношения. На сохранность армейского имущества и техники им плевать, очень много снаряжения просто теряют, или оно портится из-за того, что за ним не ухаживают. Много просто продают гражданским по дешевке - каждый год после переучета командиры ломают голову, как бы списать утерянное и проданное имущество", - рассказал изданию один из офицеров.

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