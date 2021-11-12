СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
11:37 12.11.2021
В 2021 году в рамках программы компенсации углеродного следа, которая была запущена к 180-летнему юбилею Сбера, волонтерами банка совместно с участниками движения ЭКА на участках, нуждающихся в лесовосстановлении были высажены более 180 тысяч саженцев ели, сосны, дуба и ясеня. К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России для более эффективного поглощения CO2.
Сотрудники и клиенты банка принимают участие в масштабной программе «Сбереги планету», направленную на повышение экологической осведомленности и социальной ответственности среди населения страны. Сбербанк подходит к реализации программы комплексно, не только высаживая новые деревья, но и сберегая существующие, так как. При этом подход Сбера к лесосбережению является комплексным: банк не только высаживает новые деревья, но и начиная с 2019, сокращает использование бумаги во всех процессах в рамках программы Digital Inside. Повсеместная цифровизация уже позволила банку сократить потребление бумаги и сохранить около 160 тысяч деревьев. Аналогичная работа ведётся и во всех компаниях экосистемы Сбера.
Подробности на сайте проекта.
НОВОСТИ
- 12:20 12.11.2021
- В Москве выявили 5 183 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 12.11.2021
- Премьер Грузии заявил Зеленскому о недопустимости вмешательства Саакашвили в ее дела
- 12:00 12.11.2021
- В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 12.11.2021
- ВС Украины испытывают серьезную нехватку личного состава - СМИ
- 11:20 12.11.2021
- Латвийский сейм запретил использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий
- 11:05 12.11.2021
- Зеленский указал на недопустимость применения к Саакашвили мер принуждения
- 11:00 12.11.2021
- Польско-белорусскую границу пыталась нелегально пересечь группа женщин с детьми - полиция
- 10:35 12.11.2021
- Сергунина: В Москве возродили традицию вручения наград ВДНХ
- 10:32 12.11.2021
- Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией
- 10:20 12.11.2021
- Джулиан Ассанж и его невеста получили разрешение на свадьбу в тюрьме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать