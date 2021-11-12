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НОВОСТИ

СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию

11:37 12.11.2021

В 2021 году в рамках программы компенсации углеродного следа, которая была запущена к 180-летнему юбилею Сбера, волонтерами банка совместно с участниками движения ЭКА на участках, нуждающихся в лесовосстановлении были высажены более 180 тысяч саженцев ели, сосны, дуба и ясеня. К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России для более эффективного поглощения CO2.

Сотрудники и клиенты банка принимают участие в масштабной программе «Сбереги планету», направленную на повышение экологической осведомленности и социальной ответственности среди населения страны. Сбербанк подходит к реализации программы комплексно, не только высаживая новые деревья, но и сберегая существующие, так как. При этом подход Сбера к лесосбережению является комплексным: банк не только высаживает новые деревья, но и начиная с 2019, сокращает использование бумаги во всех процессах в рамках программы Digital Inside. Повсеместная цифровизация уже позволила банку сократить потребление бумаги и сохранить около 160 тысяч деревьев. Аналогичная работа ведётся и во всех компаниях экосистемы Сбера.

Подробности на сайте проекта.

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