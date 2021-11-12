Премьер Грузии заявил Зеленскому о недопустимости вмешательства Саакашвили в ее дела
12:05 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики со стороны украинских граждан, в том числе бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба грузинского кабинета министров.
"Во время телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокацию, деструктивные шаги, несущие угрозу стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:20 12.11.2021
- В Москве выявили 5 183 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 12.11.2021
- В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:37 12.11.2021
- СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию
- 11:32 12.11.2021
- ВС Украины испытывают серьезную нехватку личного состава - СМИ
- 11:20 12.11.2021
- Латвийский сейм запретил использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий
- 11:05 12.11.2021
- Зеленский указал на недопустимость применения к Саакашвили мер принуждения
- 11:00 12.11.2021
- Польско-белорусскую границу пыталась нелегально пересечь группа женщин с детьми - полиция
- 10:35 12.11.2021
- Сергунина: В Москве возродили традицию вручения наград ВДНХ
- 10:32 12.11.2021
- Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией
- 10:20 12.11.2021
- Джулиан Ассанж и его невеста получили разрешение на свадьбу в тюрьме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать