Премьер Грузии заявил Зеленскому о недопустимости вмешательства Саакашвили в ее дела

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики со стороны украинских граждан, в том числе бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба грузинского кабинета министров.

"Во время телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокацию, деструктивные шаги, несущие угрозу стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.