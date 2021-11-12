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В Москве выявили 5 183 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 183 против 6 240 днем ранее, до 1 887 243. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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