Заключенный убит в колонии в Саратовской области
12:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключенный был убит в колонии в Красноармейском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в пятницу в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
"По данным аппарата омбудмена, это произошло в колонии в Красноармейском районе Саратовской области", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено в Саратовской области, где в пятницу произошло убийство заключенного в колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном сообщении.
По данным следствия, 12 ноября в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший умер на месте.
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