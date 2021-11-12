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Заключенный убит в колонии в Саратовской области

12:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключенный был убит в колонии в Красноармейском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в пятницу в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

"По данным аппарата омбудмена, это произошло в колонии в Красноармейском районе Саратовской области", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено в Саратовской области, где в пятницу произошло убийство заключенного в колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, 12 ноября в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

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