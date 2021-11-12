В РФ с марта заблокировали 4 668 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации - РКН
13:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор удалил или заблокировал с марта 2021 года 4 668 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 668 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - сказали в пресс- службе. В марте было выявлено 24 таких ресурса, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле - 1 353, в августе - 1 148, в сентябре - 658, в октябре - 562, в ноябре - 738.
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