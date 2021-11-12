Идею ввести QR-коды на транспорте еще предстоит серьезно проработать в парламенте - Песков
13:05 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, но по этому законопроекту еще предстоит серьезная работа в парламенте. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов", - указал он.
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