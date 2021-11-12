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Профицит бюджета в январе - октябре превысил 2,1 трлн рублей - Минфин

13:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета РФ в январе - октябре 2021 года, по предварительной оценке, составил 2 трлн 140 млрд 107,5 млн руб., говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

По состоянию на сентябрь текущего года профицит бюджета составлял более 1,4 трлн руб.

Доходы бюджета за десять месяцев составили 20 трлн 430 млрд 838 млн рублей или 108,9% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за аналогичный период составили 18 трлн 290 млрд 730,5 млн руб. или 85% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 73,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

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