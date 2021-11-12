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НОВОСТИ

Сторонников обязательной вакцинации за полгода стало значительно больше - опрос

13:32 12.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Доля сторонников обязательной вакцинации в РФ за полгода выросла почти вдвое. Несмотря на это, противников подобной меры по-прежнему в два раза больше. Это показали результаты опроса, проведённого сервисом Superjob.

Идею ввести обязательные прививки от COVID-19 для всего населения одобряют 37% опрошенных — больше, чем когда-либо ранее. 46% не поддержали таких мер. Среди сторонников обязательной вакцинации 59% сделали прививку. Среди противников 76% до сих пор не вакцинировались. Наименее популярной оказалась идея об обязательной вакцинации студентов — 55% участников опроса высказались против.  Говорит Москва

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