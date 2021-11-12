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ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное

14:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСИН требует заменить экс- юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь условное наказание в виде исправительных работ на реальное по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство ФСИН об отмене условного осуждения Соболь в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. Служба исполнения наказания требует заменить осужденной условные исправительные работы на реальные. Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде. Адвокат Соболь Владимир Воронин заявил ТАСС, что пока не ознакомился с ходатайством ФСИН.

Ранее мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Через некоторое время она покинула Россию. Это произошло после ее приговора по второму делу - о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

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