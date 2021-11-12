Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Россия-24".

"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сказала ведущая телеканала.