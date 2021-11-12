Российские РЛС за сутки сопроводили шесть самолетов- разведчиков НАТО над Черным морем

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские радиолокационные средства обнаружили над Черным морем и сопроводили шесть полетов самолетов-разведчиков стран НАТО за минувшие сутки. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении.