Сбер подарит каждому сотруднику 30 тыс. бонусов СберСпасибо
14:10 12.11.2021
В честь празднования своего 180-летия Сбер начислит своим сотрудникам более 30 тыс. бонусов СберСпасибо. Бонусы будут начислены до 20 декабря 2021 года на бонусный счет СберСпасибо, по минимальным подсчетам, банк потратит на подарок свыше 9 млрд руб.
Сотрудники Сбера также получат флагманскую подписку СберПрайм+, которая будет для них бесплатной. СберПрайм+ войдет в социальный пакет и будет в себя включать максимально выгодную банковскую карту с повышенным начислением бонусов Спасибо и доступом к сервисам экосистемы: 90 000 фильмов на OKKO, включая СпортПакет; 60 миллионов треков в СберЗвуке; мобильная связь со СберМобайл; скидки на такси Ситимобил, доставку еды в Delivery Club и Самокате и т.д.
«Мы уверены, что наши продукты и сервисы – это лучший подарок, мы заботимся о том, чтобы сотрудники смогли порадовать себя и своих близких», — отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.
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