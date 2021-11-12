0
0
129
НОВОСТИ

Сбер подарит каждому сотруднику 30 тыс. бонусов СберСпасибо

14:10 12.11.2021

В честь празднования своего 180-летия Сбер начислит своим сотрудникам более 30 тыс. бонусов СберСпасибо. Бонусы будут начислены до 20 декабря 2021 года на бонусный счет СберСпасибо, по минимальным подсчетам, банк потратит на подарок свыше 9 млрд руб.

Сотрудники Сбера также получат флагманскую подписку СберПрайм+, которая будет для них бесплатной. СберПрайм+ войдет в социальный пакет и будет в себя включать  максимально выгодную банковскую карту с повышенным начислением бонусов Спасибо и доступом к сервисам экосистемы: 90 000 фильмов на OKKO, включая СпортПакет; 60 миллионов треков в СберЗвуке; мобильная связь со СберМобайл; скидки на такси Ситимобил, доставку еды в Delivery Club и Самокате и т.д.

«Мы уверены, что наши продукты и сервисы – это лучший подарок, мы заботимся о том, чтобы сотрудники смогли порадовать себя и своих близких», — отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 12.11.2021
В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
0
36
15:00 12.11.2021
Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ
0
56
14:32 12.11.2021
Российские РЛС за сутки сопроводили шесть самолетов- разведчиков НАТО над Черным морем
0
126
14:12 12.11.2021
Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
0
167
14:00 12.11.2021
ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное
0
178
13:32 12.11.2021
Сторонников обязательной вакцинации за полгода стало значительно больше - опрос
0
186
13:20 12.11.2021
Профицит бюджета в январе - октябре превысил 2,1 трлн рублей - Минфин
0
178
13:05 12.11.2021
Идею ввести QR-коды на транспорте еще предстоит серьезно проработать в парламенте - Песков
0
207
13:00 12.11.2021
В РФ с марта заблокировали 4 668 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации - РКН
0
189
12:32 12.11.2021
Заключенный убит в колонии в Саратовской области
0
281

Возврат к списку