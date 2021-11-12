Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила в Гродненскую область Республики Беларусь подразделение десантников для проведения совместных учений. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны (МО) РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь и примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил", - сообщили в военном ведомстве РФ.