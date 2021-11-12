0
0
26
НОВОСТИ

Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ

15:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направила в Гродненскую область Республики Беларусь подразделение десантников для проведения совместных учений. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны (МО) РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь и примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 12.11.2021
В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
0
36
14:32 12.11.2021
Российские РЛС за сутки сопроводили шесть самолетов- разведчиков НАТО над Черным морем
0
126
14:12 12.11.2021
Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
0
167
14:10 12.11.2021
Сбер подарит каждому сотруднику 30 тыс. бонусов СберСпасибо
0
146
14:00 12.11.2021
ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное
0
178
13:32 12.11.2021
Сторонников обязательной вакцинации за полгода стало значительно больше - опрос
0
186
13:20 12.11.2021
Профицит бюджета в январе - октябре превысил 2,1 трлн рублей - Минфин
0
178
13:05 12.11.2021
Идею ввести QR-коды на транспорте еще предстоит серьезно проработать в парламенте - Песков
0
207
13:00 12.11.2021
В РФ с марта заблокировали 4 668 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации - РКН
0
189
12:32 12.11.2021
Заключенный убит в колонии в Саратовской области
0
281

Возврат к списку