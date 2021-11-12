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В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот

15:12 12.11.2021 Источник: Газета.Ru

В Шотландии началась массовая вырубка коммерческих плантации елей. Таким образом планируется восстановить пересыхающие торфяники, на которых они растут. По мнению местных экспертов, этим самым можно спасти планету от парниковых газов, сообщает Sky News.

Ученые рассчитывают, что эта мера поможет удерживать углерод в болотах и поспособствует восстановлению биологического разнообразия.

После проведенного лазерного сканирования оказалось, что торфяники у шотландской деревни Банлойт содержат 1,2 млн тонн углерода, это эквивалентно примерно 2% годового углеродного следа Шотландии.

Высадка елей в промышленных масштабах привела к тому, что на торфяных почвах началось осушение, из-за чего выделяются парниковые газы. Отмечается, что ученые проверили – ели не успевают их поглощать.

Таким образом в стране развернулась программа по заболачиванию торфяников проекта Bunloit Rewilding фонда Rewilding Europe. Если он удастся, то будет сохранению 60 тысяч тонн углерода на протяжении 100 лет. Болота также станут средой обитания множества видов флоры и фауны, что соответствует цели сохранения биоразнообразия в регионе.  Газета.Ru

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