Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова
15:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заход норвежского корабля на полярный архипелаг Шпицберген говорит об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной, говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Обратила на себя внимание информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал". Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства", - говорится в комментарии.
"Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта Лонгиер норвежскими военно- транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями береговой охраны - все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной", - добавила Захарова.
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