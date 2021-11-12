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Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова

15:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заход норвежского корабля на полярный архипелаг Шпицберген говорит об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной, говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратила на себя внимание информация о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал". Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства", - говорится в комментарии.

"Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта Лонгиер норвежскими военно- транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями береговой охраны - все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной", - добавила Захарова.

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