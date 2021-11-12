Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
15:37 12.11.2021
В технопарках Москвы успешно работает свыше двух тысяч высокотехнологичных компаний. Об этом в ходе посещения медицинского технопарка «Мосмедпарк» в Курьяново рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня здесь, на этой площадке, создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитывают около 2 тыс. инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии - это развитие медицинского направления», — заявил мэр.
Также он сообщил о наращивании многими фармацевтическими компаниями объемов производства в период пандемии 1,5-2 раза, и отметил работу предприятий технопарка «Мосмедпарк» в области разработки новых препаратов и инновационных решений. По словам мэра «Мосмедпарк» является ярким примером новой индустриализации столицы.
В материалах, размещенных на официальном сайте мэра Москвы, говорится, что медицинский технопарк «Мосмедпарк» был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы №3, Общая площадь технопарка после капитального ремонта всех корпусов составит 21,2 тыс. кв. м. В технопарке действует комплекс медицинских и фармацевтических компаний, в том числе центр генетических исследований и разработки диагностических систем - центры доклинических и клинических исследований с собственным коечным фондом; испытательные лаборатории для медизделий (ООО «МИИЦ МИ») и медпрепаратов (ООО «Научно-исследовательский регистрационный центр Биолайф»).
Более 30 компаний, в которых работает около 450 сотрудников, арендуют площади в технопарке.
В столице в настоящее время создано 45 технопарков, шесть из них - приоритетные инвестиционные проекты по созданию технопарков. В них работает около 2 тыс. высокотехнологичных компаний, создано более 68 тыс. рабочих мест.
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