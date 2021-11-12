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Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет

16:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии, - говорится в сообщении. - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам".

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