Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
16:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.
"Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии, - говорится в сообщении. - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам".
НОВОСТИ
- 16:32 12.11.2021
- В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак
- 16:12 12.11.2021
- В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
- 15:37 12.11.2021
- Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
- 15:32 12.11.2021
- Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова
- 15:12 12.11.2021
- В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
- 15:00 12.11.2021
- Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ
- 14:32 12.11.2021
- Российские РЛС за сутки сопроводили шесть самолетов- разведчиков НАТО над Черным морем
- 14:12 12.11.2021
- Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
- 14:10 12.11.2021
- Сбер подарит каждому сотруднику 30 тыс. бонусов СберСпасибо
- 14:00 12.11.2021
- ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать