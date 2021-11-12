В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Таиланда разрешит заключенным в четырех тюрьмах королевства заводить собак. Пилотный проект направлен на снижение тревоги, депрессии и другого антисоциального поведения среди осужденных.

Департамент исправительных учреждений проверит эффективность терапии с использованием животных в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин, пишет в пятницу газета "Бангкок пост". Предполагается, что благодаря этой инициативе заключенные смогут психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения.

Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин рассказал, что подконтрольное ему ведомство работает с ассоциациями животных и приютами для поиска собак для проекта. На данном этапе пока неясно, сколько времени заключенные будут проводить с животными.

Арестанту, который сможет принять участие в проекте, подберут собаку, которая соответствует его характеру и (или) темпераменту. Заключенные также будут проинформированы ветеринаром о том, как обращаться с животным и ухаживать за ним. В случае успеха инициатива будет распространена на другие исправительные учреждения страны.

По состоянию на май текущего года в 143 тюрьмах королевства содержалось свыше 310,8 тыс. человек.