0
0
0
НОВОСТИ

В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак

16:32 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Таиланда разрешит заключенным в четырех тюрьмах королевства заводить собак. Пилотный проект направлен на снижение тревоги, депрессии и другого антисоциального поведения среди осужденных.

Департамент исправительных учреждений проверит эффективность терапии с использованием животных в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин, пишет в пятницу газета "Бангкок пост". Предполагается, что благодаря этой инициативе заключенные смогут психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения.

Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин рассказал, что подконтрольное ему ведомство работает с ассоциациями животных и приютами для поиска собак для проекта. На данном этапе пока неясно, сколько времени заключенные будут проводить с животными.

Арестанту, который сможет принять участие в проекте, подберут собаку, которая соответствует его характеру и (или) темпераменту. Заключенные также будут проинформированы ветеринаром о том, как обращаться с животным и ухаживать за ним. В случае успеха инициатива будет распространена на другие исправительные учреждения страны.

По состоянию на май текущего года в 143 тюрьмах королевства содержалось свыше 310,8 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 12.11.2021
В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
0
106
16:00 12.11.2021
Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
0
129
15:37 12.11.2021
Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
0
152
15:32 12.11.2021
Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова
0
164
15:12 12.11.2021
В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
0
163
15:00 12.11.2021
Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ
0
181
14:32 12.11.2021
Российские РЛС за сутки сопроводили шесть самолетов- разведчиков НАТО над Черным морем
0
233
14:12 12.11.2021
Писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
0
264
14:10 12.11.2021
Сбер подарит каждому сотруднику 30 тыс. бонусов СберСпасибо
0
239
14:00 12.11.2021
ФСИН просит заменить Соболь условное наказание за проникновение в чужое жилье на реальное
0
265

Возврат к списку