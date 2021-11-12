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В дагестанском селе застрелили имама мечети, нападавший ликвидирован

17:00 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имам мечети убит, еще два человека ранены в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, нападавший ликвидирован, сообщили ТАСС в пятницу в районной администрации.

"Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит", - сказал представитель администрации.

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