Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российского ВВП по итогам 2021 года составит до 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу по видеосвязи на саммите АТЭС.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", - сказал глава российского государства.

Путин отметил, что это не самый высокий в регионе прирост, но для экономики РФ "вполне хороший показатель".