При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
17:40 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сертификат в случае ревакцинации препаратом "Спутник лайт" активируется в день прививки. Об этом журналистам в пятницу сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", - сказал он.
Кузнецов добавил, что сертификат о первичной вакцинации "Спутником лайт" начинает действовать через 21 день после прививки. "Так же, как при вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента, обычно через 21 день. Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита", - сказал он.
НОВОСТИ
- 18:15 12.11.2021
- Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
- 17:12 12.11.2021
- Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
- 17:00 12.11.2021
- В дагестанском селе застрелили имама мечети, нападавший ликвидирован
- 16:32 12.11.2021
- В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак
- 16:12 12.11.2021
- В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
- 16:00 12.11.2021
- Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
- 15:37 12.11.2021
- Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
- 15:32 12.11.2021
- Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова
- 15:12 12.11.2021
- В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
- 15:00 12.11.2021
- Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать