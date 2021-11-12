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При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ

17:40 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сертификат в случае ревакцинации препаратом "Спутник лайт" активируется в день прививки. Об этом журналистам в пятницу сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки", - сказал он.

Кузнецов добавил, что сертификат о первичной вакцинации "Спутником лайт" начинает действовать через 21 день после прививки. "Так же, как при вакцинации "Спутником V" или другими двухкомпонентными вакцинами, когда сертификат активируется после введения второго компонента, обычно через 21 день. Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита", - сказал он.

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