0
0
0
НОВОСТИ

Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко

18:15 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла республики во Франции и по совместительству в Монако и Португалии Игоря Фисенко, сообщает в пятницу президентская пресс-служба.

"Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. При этом указом установлено, что он сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО", - сказано в сообщении.

В октябре МИД Белоруссии сообщил, что посол Франции в Минске Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и покинул страну. Для консультаций был отозван глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 12.11.2021
При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
0
93
17:12 12.11.2021
Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
0
136
17:00 12.11.2021
В дагестанском селе застрелили имама мечети, нападавший ликвидирован
0
167
16:32 12.11.2021
В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак
0
174
16:12 12.11.2021
В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
0
243
16:00 12.11.2021
Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
0
246
15:37 12.11.2021
Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
0
243
15:32 12.11.2021
Осло продолжает скрытую милитаризацию Шпицбергена - Захарова
0
278
15:12 12.11.2021
В Шотландии будут вырубать деревья для восстановления болот
0
229
15:00 12.11.2021
Российские десантники направлены для проведения учений в Белоруссию - МО РФ
0
255

Возврат к списку