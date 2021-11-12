Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
18:15 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Фисенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси во Франции и по совместительству в Монако и Португалии. При этом указом установлено, что он сохраняет свои полномочия в качестве постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО", - сказано в сообщении.
В октябре МИД Белоруссии сообщил, что посол Франции в Минске Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и покинул страну. Для консультаций был отозван глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко.
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