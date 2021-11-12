Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в пятницу в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже показателей конца прошлого месяца, когда в пик, 29 октября, в больницы поступили 553 пациента. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.



Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,7 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40,7 тыс. пациентов, 39,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 707 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 363 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных COVID-19.



