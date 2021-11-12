Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге
19:10 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,7 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40,7 тыс. пациентов, 39,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 707 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 363 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных COVID-19.
НОВОСТИ
- 19:25 12.11.2021
- Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов
- 19:20 12.11.2021
- Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
- 18:15 12.11.2021
- Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
- 17:40 12.11.2021
- При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
- 17:12 12.11.2021
- Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
- 17:00 12.11.2021
- В дагестанском селе застрелили имама мечети, нападавший ликвидирован
- 16:32 12.11.2021
- В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак
- 16:12 12.11.2021
- В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган
- 16:00 12.11.2021
- Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет
- 15:37 12.11.2021
- Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать