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Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге

19:10 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в пятницу в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже показателей конца прошлого месяца, когда в пик, 29 октября, в больницы поступили 553 пациента. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, в стационарах Петербурга находятся более 7,7 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40,7 тыс. пациентов, 39,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 707 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 363 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных COVID-19.

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