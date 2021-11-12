Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение бывшему министру энергетики и угольной промышленности по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора поставлено в известность о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения - прим. ТАСС) бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организации", - говорится в сообщении. По данным следствия, продолжили в пресс-службе, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля из неподконтрольных районов Донбассе. Имя чиновника в прокуратуре не называют, однако известно, что этот пост тогда занимал Владимир Демчишин.



