Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
19:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора поставлено в известность о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения - прим. ТАСС) бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организации", - говорится в сообщении. По данным следствия, продолжили в пресс-службе, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра он был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля из неподконтрольных районов Донбассе. Имя чиновника в прокуратуре не называют, однако известно, что этот пост тогда занимал Владимир Демчишин.
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