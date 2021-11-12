Непривитые граждане без противопоказаний с февраля не смогут посещать общественные места

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попасть в общественные места и воспользоваться авиа- и железнодорожным транспортом с 1 февраля следующего года смогут только те россияне, у кого есть QR-код. Его будут выдавать привитым, переболевшим ковидом в последние полгода и тем, у кого есть медотвод от вакцинации. Не сделавшие прививку и не имеющие к ней противопоказаний граждане лишатся этой возможности. Соответствующие проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах правительство РФ внесло в Госдуму в пятницу.



Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, когда, как ожидается, удастся достигнуть коллективного иммунитета в 80%. Однако введение некоторых ограничений по ковиду может не потребоваться, если россияне будут соблюдать все меры безопасности.



Поправки, в частности, предполагают, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Однако в последнем случае к нему также надо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сделанного не позднее, чем за 72 часа. Что касается иностранцев, то для посещения этих мест им также придется сдавать тест.



При этом непривитые граждане без противопоказаний с февраля лишатся возможности посещать общественные места, даже имея тест об отсутствии ковида.



