Непривитые граждане без противопоказаний с февраля не смогут посещать общественные места
21:40 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, когда, как ожидается, удастся достигнуть коллективного иммунитета в 80%. Однако введение некоторых ограничений по ковиду может не потребоваться, если россияне будут соблюдать все меры безопасности.
Поправки, в частности, предполагают, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Однако в последнем случае к нему также надо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сделанного не позднее, чем за 72 часа. Что касается иностранцев, то для посещения этих мест им также придется сдавать тест.
При этом непривитые граждане без противопоказаний с февраля лишатся возможности посещать общественные места, даже имея тест об отсутствии ковида.
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