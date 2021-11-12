Если Польша закроет границы с Белоруссией, Минск ответит адекватным образом - глава МИД

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что если Польша закроет границы с республикой, то Минск отреагирует адекватным образом.



"Мы много раз говорили об этом, если же будет принято такое решение (о закрытии границ - прим. ТАСС) со стороны наших польских соседей, то, естественно, мы тоже будем предпринимать соответствующие адекватные действия в ответ", - сказал Макей, слова которого в пятницу приводит агентство БелТА.



По его словам, если Польшей будет принято соответствующее решение о закрытии границ, то оно будет отнесено к ряду шагов, направленных на превращение Белоруссии в страну-изгоя. "Создадут они эту проблему - это будет, конечно же, проблема для них, как ее потом решать. У них так и принято: сначала создать проблему, а потому думать, как из нее выйти", - отметил министр.



По его словам, подробного рода заявления - это результат "абсолютно бездумной политики, которая сейчас проводится по отношению к Беларуси". "Мы понимаем, почему это делается, мы видим, какие шаги предпринимаются на международной арене государствами ЕС, не всеми, некоторыми. Беларусь хотят наказать за то, что она имеет свою точку зрения по тем или иным международным проблемам, за то, что она хочет идти своим путем", - сказал министр. Он уверен, что по этой же причине "сюда привязывают" и инцидент с самолетом Ryanair, и миграционный кризис.



