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НОВОСТИ

Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников компаний приостановлен судом

09:00 13.11.2021 Источник: Интерфакс

Апелляционный суд принял решение приостановить распоряжение президента США Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщают в субботу местные СМИ.

Коллегия из трех членов пятого окружного апелляционного суда США в Новом Орлеане подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу, несмотря на позицию администрации Байдена, которая настаивает на том, что прекращение выполнения мандата о вакцинации может привести к десяткам или даже сотням смертей.

"Мандат ошеломляюще широк. Он - это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)", - написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт.

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