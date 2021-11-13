0
0
32
НОВОСТИ

В Бразилии суд разрешил увольнять непривитых от COVID-19 сотрудников

09:10 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный верховный суд Бразилии (STF, выполняет функции конституционного суда — прим. ТАСС) разрешил работодателям требовать от своих сотрудников предоставить свидетельство о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба высшей судебной инстанции страны.

«Судья Луис Роберту Баррозу частично приостановил действие приказа Министерства труда и пенсионного обеспечения, запрещавшего компаниям требовать подтверждение о прохождении вакцинации при найме или продлении трудовых отношений с работником. Таким образом, работодателям разрешается требовать от своих сотрудников подтверждающий документ», — говорится в публикации на сайте суда.

По мнению судьи, присутствие на работе непривитых сотрудников «может представлять угрозу здоровью остальных работников», а также сопряжено с санитарными рисками в том числе для клиентов и контрагентов. В данном случае, полагает он, параллели с дискриминацией по половому, расовому и иным признакам неправомерны. Исключение допустимо только для тех, у кого есть медотвод от вакцинации, считает Баррозу. В их случае он считает допустимым ограничиться периодическим тестированием на наличие инфекции. Вместе с тем, считает судья, расторжение трудового договора должно использоваться только в крайних случаях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:22 13.11.2021
В Москве в субботу синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла
0
62
09:19 13.11.2021
Мраморные шедевры храма Парфенон должны быть возвращены из Англии - Премьер Греции
0
67
09:00 13.11.2021
Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников компаний приостановлен судом
0
84
22:20 12.11.2021
Против обязательных QR-кодов по-прежнему выступает КПРФ
0
835
22:10 12.11.2021
Более 85% канадцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от COVID-19
0
842
21:50 12.11.2021
Если Польша закроет границы с Белоруссией, Минск ответит адекватным образом - глава МИД
0
971
21:40 12.11.2021
Непривитые граждане без противопоказаний с февраля не смогут посещать общественные места
0
1043
20:20 12.11.2021
Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте
0
635
19:25 12.11.2021
Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов
0
777
19:20 12.11.2021
Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
0
831

Возврат к списку