В Бразилии суд разрешил увольнять непривитых от COVID-19 сотрудников
09:10 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Судья Луис Роберту Баррозу частично приостановил действие приказа Министерства труда и пенсионного обеспечения, запрещавшего компаниям требовать подтверждение о прохождении вакцинации при найме или продлении трудовых отношений с работником. Таким образом, работодателям разрешается требовать от своих сотрудников подтверждающий документ», — говорится в публикации на сайте суда.
По мнению судьи, присутствие на работе непривитых сотрудников «может представлять угрозу здоровью остальных работников», а также сопряжено с санитарными рисками в том числе для клиентов и контрагентов. В данном случае, полагает он, параллели с дискриминацией по половому, расовому и иным признакам неправомерны. Исключение допустимо только для тех, у кого есть медотвод от вакцинации, считает Баррозу. В их случае он считает допустимым ограничиться периодическим тестированием на наличие инфекции. Вместе с тем, считает судья, расторжение трудового договора должно использоваться только в крайних случаях.
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