В Москве в субботу синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла
09:22 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.
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