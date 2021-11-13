В Москве в субботу синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла

09:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.