В РЖД считают, что QR-коды сльно не повлияют на пассажиропоток

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Та версия [законопроекта], которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — сказал Пегов.