В РЖД считают, что QR-коды сльно не повлияют на пассажиропоток
10:20 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Та версия [законопроекта], которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — сказал Пегов.
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