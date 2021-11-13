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НОВОСТИ

В РЖД считают, что QR-коды сльно не повлияют на пассажиропоток

10:20 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте не отразится на пассажиропотоке на железнодорожном сообщении. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Та версия [законопроекта], которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — сказал Пегов.

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