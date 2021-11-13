Тело гражданина Сирии нашла польская полиция вблизи границы с Белоруссией

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело 20-летнего гражданина Сирии обнаружила польская полиция вблизи с границей Белоруссии. Об этом сообщила в субботу полиция Подляского воеводства.

По информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне. «Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти», — информировала полиция.