Путин рассказал, откуда возникли миграционные кризисы
11:25 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», — сказал Путин.
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