Путин рассказал, откуда возникли миграционные кризисы

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

осударства Запада сами создали миграционные кризисы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», — сказал Путин.