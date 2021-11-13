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Путин рассказал, откуда возникли миграционные кризисы

11:25 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

осударства Запада сами создали миграционные кризисы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», — сказал Путин.

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