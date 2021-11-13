Путин о миграционном кризисе: Мы-то здесь совершенно не при чем

11:35 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин заявил, что ни РФ, ни российские авиакомпании не связаны с миграционным кризисом, который сложился на западных границах Белоруссии.

"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно не при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК) в субботу.

Путин добавил, что, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, не возит мигрантов к границе и "Белавиа", а ключевое звено в организации перевозок находится в ЕС.

"Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич (сказал - ИФ), тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - сказал Путин.