Число смертей от COVID-19 в России поставило очередной антирекорд

11:45 Источник: Интерфакс

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 тыс. 256 случаев, это на 867 случаев меньше, чем было выявлено накануне, умерли за сутки 1 тыс. 241 человек, это новый антирекорд по летальности за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 39 256 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 688 (9,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ был обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19, скончался 1 тыс. 241 пациент, предыдущее максимальное значение - 1 тыс. 239 умерших - было зафиксировано 10 ноября. Больше всего смертей в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 70, в Московской области - 53.

В этих же регионах фиксируется самый высокий суточный прирост новых заболевших, хотя в столице было выявлено на 19% случаев меньше, чем накануне в пятницу - 4 тыс. 185. В Петербурге за сутки заболели 3 тыс. 273 человека, в Московской области - 2 тыс. 891.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 031 тыс. 851 случай коронавирусной инфекции, 254 тыс. 167 умерших и 7 млн 754 тыс. 764 выписанных, в том числе 33 тыс. 803 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 597 выздоровевших приходится на Москву.