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Путин надеется, что до перекрытия транзита газа через Белоруссию дело не дойдет

12:00 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин надеется, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС.

«Теоретически, конечно, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал глава российского государства в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. При этом российский лидер обратил внимание на то, что против Лукашенко «всегда применяют и грозятся применением новых санкций».

«Но это (перекрытие транзита газа — прим. ТАСС) нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной», — указал Путин.

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