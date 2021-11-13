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Британия собирается дать Украине кредит в 1,7 млрд фунтов на военно-морской флот

13:30 13.11.2021 Источник: Интерфакс

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз, сообщает в субботу интернет-издание "ZN.UA"

Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей - речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет.

Благодаря Великобритании Украина покрывает первоочередные потребности Военно-морских сил страны, которые должны быть готовы к сдерживанию России со стороны Черного и Азовского морей, отмечает "ZN.UA".

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