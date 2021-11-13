Переводить все школы на дистанционку Минпросвещения не планирует
14:00 13.11.2021 Источник: Интерфакс
"У нас находится несколько регионов, порядка 6% школ (находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса - ИФ), это немного. А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет", - сказал Кравцов в субботу журналистам во Владивостоке.
"Все зависит от эпидемиологической ситуации. Как только эпидемиологическая ситуация позволяет, уже ряд регионов со следующей недели входят в очный формат. Более 90% школ с этой недели, после нерабочих дней, после осенних каникул вышли в очный формат", - сказал министр.
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