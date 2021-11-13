Лукашеко: Ни один самолет "Белавиа“ мигрантов сюда не привез

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

«Вы (страны Запада — прим. ТАСС) хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того — самолетам компании „Белавиа“ запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее — хотя ни один самолет „Белавиа“ мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на „Боингах“ летают», — сказал президент.