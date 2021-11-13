Хайко Маас: Нет оснований прекращать санкции против России

15:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас не думает, что есть основания для снятия европейских санкций, введенных против России после начала конфликта на Украине. Такое заявление политик сделал в опубликованном в субботу интервью в газете «Рейнише пост».

Он напомнил о вхождении Крыма в состав России и о том, что на востоке Украины продолжается конфликт. «Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода, — отметил политик. — Нет оснований прекращать санкции».

Социал-демократ сказал также, что не «видит признаков», что Крым может выйти из состава РФ.