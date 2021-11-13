0
0
124
НОВОСТИ

Хайко Маас: Нет оснований прекращать санкции против России

15:06 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас не думает, что есть основания для снятия европейских санкций, введенных против России после начала конфликта на Украине. Такое заявление политик сделал в опубликованном в субботу интервью в газете «Рейнише пост».

Он напомнил о вхождении Крыма в состав России и о том, что на востоке Украины продолжается конфликт. «Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода, — отметил политик. — Нет оснований прекращать санкции».

Социал-демократ сказал также, что не «видит признаков», что Крым может выйти из состава РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 13.11.2021
Лукашеко: Ни один самолет "Белавиа“ мигрантов сюда не привез
0
128
14:00 13.11.2021
Переводить все школы на дистанционку Минпросвещения не планирует
0
196
13:30 13.11.2021
Британия собирается дать Украине кредит в 1,7 млрд фунтов на военно-морской флот
0
244
13:00 13.11.2021
Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии
0
314
12:45 13.11.2021
Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией для пассажирских поездов
0
312
12:36 13.11.2021
"Маглев" в России в обозримом будущем, похоже, не появится
0
313
12:00 13.11.2021
Путин надеется, что до перекрытия транзита газа через Белоруссию дело не дойдет
0
357
11:45 13.11.2021
Число смертей от COVID-19 в России поставило очередной антирекорд
0
336
11:35 13.11.2021
Путин о миграционном кризисе: Мы-то здесь совершенно ни при чем
0
342
11:25 13.11.2021
Путин рассказал, откуда возникли миграционные кризисы
0
360

Возврат к списку