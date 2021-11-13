Хайко Маас: Нет оснований прекращать санкции против России
15:06 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он напомнил о вхождении Крыма в состав России и о том, что на востоке Украины продолжается конфликт. «Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода, — отметил политик. — Нет оснований прекращать санкции».
Социал-демократ сказал также, что не «видит признаков», что Крым может выйти из состава РФ.
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