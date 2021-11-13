Вице-президент США не стала отвечать на вопрос СМИ о ситуации на российско-украинской границе
16:40 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщил пресс-пул Белого дома, Харрис во французской столице спросили, «есть ли признаки того, что Россия прислушивается к предупреждению США отступить от Украины». «Я не могу обсуждать с вами засекреченную информацию, но, конечно, мы весьма обеспокоены происходящим», — ответила вице-президент.
В пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.
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