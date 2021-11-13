В Тбилиси проходит многочисленный митинг в поддержку Саакашвили
17:15 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Митингующие заняли всю площадь перед зданием парламента. Люди продолжают прибывать, однако проспект Руставели, на котором расположен законодательный орган, пока не перекрыт. На месте находятся усиленные наряды полиции.
Участники демонстрации также требуют, чтобы власти освободили бывшего президента, а также аннулировали результаты прошедших в октябре муниципальных выборов, на которых кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили в 63 из 64 муниципалитетов.
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