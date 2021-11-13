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НОВОСТИ

В Тбилиси проходит многочисленный митинг в поддержку Саакашвили

17:15 13.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия «Единое национальное движение», ее сторонники, а также отдельные политики проводят митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в субботу сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Митингующие заняли всю площадь перед зданием парламента. Люди продолжают прибывать, однако проспект Руставели, на котором расположен законодательный орган, пока не перекрыт. На месте находятся усиленные наряды полиции.

Участники демонстрации также требуют, чтобы власти освободили бывшего президента, а также аннулировали результаты прошедших в октябре муниципальных выборов, на которых кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили в 63 из 64 муниципалитетов.

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