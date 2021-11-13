В Дели из-за угрожающего здоровью состояния воздуха закрывают школы

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, объявили о введении с понедельника ограничений, вызванных угрожающим состоянием воздуха в индийской столице. Об этом сообщил в субботу журналистам главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал.

«В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты [для посещения], но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придется дышать загрязненным воздухом. Все строительные работы (в городе — прим. ТАСС) будут запрещены с 14 по 17 ноября», — сказал глава столичного правительства.

Он добавил, что все государственные учреждения на семь дней с понедельника перейдут на удаленный формат работы. «Частным компаниям будет выдано уведомление о том, чтобы использовать вариант „работай из дома“ в максимально возможной степени», — указал главный министр.