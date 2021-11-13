18:12 Источник: Газета.Ru

В Екатеринбурге прошел пикет против введения QR-кодов, - сообщает e1.ru . Акция началась в час дня. Организовало ее общественное движение «Родительский надзор», Министерство общественной безопасности ее согласовало. На площадке за торговым центром «Дирижабль» собрались более 200 горожан.

На акции люди стояли с плакатами с лозунгами «QR-коды — инструмент принуждения к вакцинации», «Люди — не товар!», «Мы против сегрегации. Протестующие также подписывались под петицией за отмену QR-кодов.

По сообщениям корреспондента издания, акцию контролировали сотрудники полиции, минимум три человека. Всё проходило мирно, без задержаний.